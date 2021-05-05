Воспитанники столичной школы №6 получили подарки на Пасху от Турецкого агентства по сотрудничеству и координации

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) поддерживает примарию Кишинёва во многих проектах и принимает участие в различных кампаниях.

Качественное образование и создание хороших условий для учёбы – приоритет для нас. Я рад, что есть люди с большим сердцем, которые поддерживают нуждающихся, а также присоединяются к примарии Кишинёва в организации социальных кампаний для различных категорий граждан, – отметил Чебан.

Всего Агентство предоставило 1 200 социальных пакетов: 600 для социально уязвимых семей, дети которых посещают специализированные учреждения муниципия, и 600 для личных помощников социальной службы “Персональная помощь”.

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