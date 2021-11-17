Восемь школьников получили награды за участие в творческом конкурсе «Неделя энергоэффективности в моей школе»

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Восемь детей (3 из районов и 5 из Кишинёва), ставшие победителями творческого конкурса «Неделя энергоэффективности в моей школе», получили заслуженные награды. Каждому из них вручили планшет и диплом.

Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, были отобраны 3 школьника из возрастной категории 6-10 лет и 5 детей из возрастной категории 11-16 лет. Всего в конкурсе, проходившем с 25 октября по 7 ноября этого года и организованном Агентством по энергоэффективности в партнерстве с примарией Кишинёва, приняли участие школьники из более чем 100 учебных заведений. Мероприятие было приурочено к Европейской неделе устойчивой энергетики (EUSEW), которая проводилась в этом году с 25 по 29 октября.

Участники должны были организовать интерактивные мероприятия по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (информационная кампания, видео/видеообращение, дебаты, открытый урок, эссе, картина, интеллектуальные игры, флешмоб и т.д.), и разместить в социальных сетях.

– Рациональное использование энергии и осознание важности энергоэффективности – это гражданский долг, которому необходимо обучать детей с раннего возраста, – отметил градоначальник.

Напомним, в настоящее время ведутся работы по тепловой реабилитации социальных учреждений. Это впервые реализуемый в столице проект – «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных учреждений в Кишинёве». В его рамках будут модернизированы 14 лицеев, 6 детских садов и 3 больницы.

Остальные ремонтируемые социальные учреждения также утепляются.

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