Восемь школ и 262 класса в стране проводят занятия удалённо

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Коронавирус подтвердился у 401 школьника и у 426 преподавателей. Ещё 8 522 учащихся находятся на самоизоляции. Об этом сообщило Министерство образования, культуры и исследований.

Из 1 398 дошкольных учреждений 1 320 возобновили свою деятельность по решению учредителей. В настоящее время на самоизоляции находятся 15 детских садов и 48 групп. У 13 детей подтверждено наличие вируса, ещё 1371 ребенок – на карантине. Также заболели 105 воспитателей, ещё 145 находятся на карантине.

В учреждениях профессионально-технического образования в период с 16 по 20 ноября COVID-19 выявили у 16 преподавателей и 37 учащихся. 17 групп находятся на самоизоляции. В университетах коронавирусом заразились 32 студента и 21 преподаватель. На карантине находится 161 студент.

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