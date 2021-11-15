Восемь поддельных документов изъяли на молдавской границе в выходные дни

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Восемь граждан Молдовы предъявили поддельные документы при прохождении пограничного контроля. Инциденты были зарегистрированы на КПП “Скулень” и “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, были изъяты пять фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 и три водительских удостоверения. Задокументированы 8 граждан в возрасте от 20 до 60 лет.

Пограничники также выяснили, что владельцы поддельных сертификатов не находились в Молдове в день вакцинации, а на предъявленных документах стоят печати зарубежных медицинских учреждений. В ходе допросов нарушители заявили, что они действительно были привиты, после чего получили сертификаты.

На имена всех нарушителей были составлены протоколы. Поддельные документы отправлены на экспертизу.

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