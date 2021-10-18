Восемь пьяных водителей были пойманы полицией всего за пару часов (ВИДЕО)

0

Национальный инспекторат общественной безопасности организовал накануне “фильтр” в рамках спецоперации “Тулбурел”. Так, всего за несколько часов были выявлены 8 пьяных водителей.

По данным пресс-службы ведомства, четверо из них находились в сильном алкогольном опьянении, у троих была выявлена лёгкая степень опьянения, а один водитель отказался проходить тест. Всех нарушителей отстранили от вождения.

Кроме того, были пойманы более 200 водителей, которые не оплатили штрафы за ранее совершённые нарушения ПДД.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.