Восемь пьяных водителей были пойманы полицией всего за пару часов (ВИДЕО)

Восемь пьяных водителей были пойманы полицией всего за пару часов (ВИДЕО)

Национальный инспекторат общественной безопасности организовал накануне “фильтр” в рамках спецоперации “Тулбурел”. Так, всего за несколько часов были выявлены 8 пьяных водителей.

По данным пресс-службы ведомства, четверо из них находились в сильном алкогольном опьянении, у троих была выявлена лёгкая степень опьянения, а один водитель отказался проходить тест. Всех нарушителей отстранили от вождения.

Кроме того, были пойманы более 200 водителей, которые не оплатили штрафы за ранее совершённые нарушения ПДД.

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