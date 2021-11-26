Восемь документов-подделок изъяли пограничники при проверках

Восемь документов-подделок изъяли пограничники при проверках

Восемь документов с признаками подделки обнаружили в пограничных пунктах пропуска за последние 72 часа.

У водителя, направлявшегося в Бельгию, нашли румынское удостоверение личности со следами подделки. Мужчина заявил, что только перевозил документ, которые его попросили отвезти в пункт назначения.

Ещё одно сомнительное удостоверение личности и водительские права изъяли у двух пассажиров на въезде в Молдову. Оба для получения документов воспользовались услугами постороннего лица.

Ещё пять соотечественников предъявили свидетельства о вакцинации. Однако проверки показали, что документы были выданы незаконно.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

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