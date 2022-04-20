Момент кражи велосипедов из подъезда дома на Ботанике попал на видео

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Инцидент произошёл накануне. В полицию сектора Ботаника поступило сообщение о том, что из подъезда дома на улице Мелестиу были украдены два велосипеда.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин проникли в подъезд и вынесли велосипеды. Сумма ущерба составила 12 000 леев.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

На допросе задержанные сказали, что продали велосипеды за 1000 леев. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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