Воры-неудачники из Молдовы подорвали два банкомата в Эстонии, но остались без “добычи”

Воры-неудачники из Молдовы подорвали два банкомата в Эстонии, но остались без “добычи”

Два гражданина Молдовы в возрасте 24 и 32 лет были задержаны правоохранителями Эстонии по подозрению в подрыве двух банкоматов. Они хотели украсть деньги, однако обе попытки не увенчались успехом. 

По данным местной прессы, в ночь на 15 сентября злоумышленники подорвали банкомат, находящийся на территории магазина, однако сбежали с места преступления с пустыми карманами. Их задержали при попытке покинуть территорию Эстонии, передаёт deschide.md.

Молдаван подозревают в ещё одном подобном эпизоде, который был зарегистрирован в начале сентября. Тогда преступники также ушли без выручки.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

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