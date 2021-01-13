Воры и строительная мафия объединились вокруг Санду. Управляет этими «лаутарами» один посол

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ Богдана Цырди от первого лица.

Сегодня «соросята» и окружение Майи Санду начали жёсткую атаку по 3 направлениям:

1. Генпрокурор Александр Стояногло должен уйти. Он ведь фактически завершил дело по милиарду и скоро начнёт процедуру арестов.

2. Мэр Иван Чебан плохо руководит столицей, не даёт строительной мафии грабить землю города. Да ещё и вернул несколько гектаров земли. При Киртоакэ было лучше.

3. Додон, сам набравший на президентских выборах 42% (49% по стране), не должен быть лидером ПСРМ. Нэстасе, набравший 3%, может быть лидером ППДП. А Киртоакэ с 1% – лидером ЛП. Как и Цику.

Началась кампания по дискредитации этих 3 фигур.

«Подхрюкивают» Майе Григорьевне Усатый, Воронин, Шелин и другие граждане, ранее верой и правдой служившие Плахотнюку. В этой всеобщей вакханалии беспредела достаётся и вашему верному слуге за то, что мы описываем их игры против собственной страны и народа.

Граждане, укравшие миллиард, строительная мафия объединились вокруг Майи Санду. Управляет этими «лаутарами» один посол.

Это важно понимать. Именно в этом вся формула дальнейших действий этих господ.