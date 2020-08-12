Ворвался в дом пенсионерки и ограбил: преступнику “светит” до 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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29-летний житель Комратского района был задержан по подозрению в грабеже.

В полицию обратилась 83-летняя жительница Купчинь. Женщина сообщила, что в ночь с 18 на 19 июля неизвестный проник ее в дом, связал ей руки и ноги, украл кошелек, в котором было 10 600 леев, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате совместных действий правоохранителей Единец и Чимишлии 10 августа подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину: в его доме полиция обнаружила портмоне потерпевшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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