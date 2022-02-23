Воровали у соседей воду и электричество: из Украины в Молдову незаконно проложили трубопровод

Воровали у соседей воду и электричество: из Украины в Молдову незаконно проложили трубопровод

Пограничники обнаружили на берегу Днестра шланг, который вёл к украинской базе отдыха. Он был предназначен для незаконного подключения к электросети и водопроводу.

Шланг находился под руслом реки Днестр. Через него проходили четыре высоковольтных шнура питания и текстильная труба. Правоохранителями было установлено, что шланг был проложен для незаконной подачи электроэнергии и питьевой воды на базу отдыха в Украине, которая находится непосредственно на берегу реки.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств и лиц, причастных к нарушению.

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