Воровали телефоны у прохожих: в столице задержали карманников (ВИДЕО)

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17-летний юноша и 40-летний мужчина подозреваются в уличных кражах.

Мужчина вытащил мобильный телефон из кармана покупательницы в супермаркете. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

А несовершеннолетнего поймали с поличным на столичном Центральном рынке. Юноша пытался украсть телефон из рюкзака прохожей.

Оба задержанных нарушают закон не в первый раз. Если их вина будет доказана, им грозит штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.

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