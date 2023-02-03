Воровали телефоны у прохожих: в столице задержали карманников (ВИДЕО)

Воровали телефоны у прохожих: в столице задержали карманников (ВИДЕО)

17-летний юноша и 40-летний мужчина подозреваются в уличных кражах. 

Мужчина вытащил мобильный телефон из кармана покупательницы в супермаркете. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

А несовершеннолетнего поймали с поличным на столичном Центральном рынке. Юноша пытался украсть телефон из рюкзака прохожей.

Оба задержанных нарушают закон не в первый раз. Если их вина будет доказана, им грозит штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.

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