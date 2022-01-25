Воровал кошельки у пассажиров: в Вологде задержан карманник из Молдовы

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В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из её сумки пропал кошелёк с банковской картой. Позже неизвестный оплатил с её помощью покупку.

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался уроженец Молдовы. Мужчина с семьёй несколько лет законно проживает в Вологде.

Как пишет onlinevologda.ru, в день преступления, стоя на остановке, он увидел девушку, которая доставала из сумки кошелёк с наличностью. В салоне автобуса мужчина незаметно расстегнул молнию сумки и достал кошелёк, который впоследствии выкинул, а чужой картой оплатил покупку.

В ходе расследования было установлено, что ранее подозреваемый совершил аналогичное преступление: молдаванин вытащил кошелёк у другой пассажирки. За кражу мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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