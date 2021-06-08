Воронин: Законами и Конституцией какой страны будут руководствоваться иностранные эксперты из комитета Санду?

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Курам на смех! Так председатель ПКРМ Владимир Воронин прокомментировал создание Национального антикоррупционного комитета при Майе Санду. Заявление было сделано в рамках передачи на “НТВ Молдова”.

– Один из тех, кто вошёл в состав этого комитета, американец, “боролся с коррупцией в Афганистане и победил её”. Боже упаси! Какую коррупцию в Афганистане они победили? Большинство, кстати, в этом комитете – девушки. Чем они там будут заниматься? Полгода президентства Санду не принесли никаких результатов, ничего, – сказал он.

Воронин также недоумевает, законами и Конституцией какой страны будут руководствоваться члены этого комитета.

– На каком основании они будут привлекать к ответственности кого-то? Конституция для нас, для граждан, а не для тех, кого поймали в Афганистане или ещё где, – сказал он.

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