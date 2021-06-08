Воронин: За ПДС стоит Филат. Он и его фраера сегодня руководят страной

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Партия “Действие и солидарность” – это та же ЛДПМ, только под другим названием. За ПДС стоит осужденный за коррупцию Влад Филат, который сегодня руками Майи Санду снова руководит страной. Об этом в рамках программы на “НТВ Молдова” заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– ПДС только называется так – партия “Действие и солидарность”. Но на самом деле это та же ЛДПМ, за которой стоит Филат. Пусть говорят, что хотят, но страной сегодня правят Филат и его фраера, – сказал Воронин.

Напомним, ранее и Богдан Цырдя заявил, что как минимум 19 нынешних кандидатов партии “Действие и солидарность” входили в состав правительств альянсов “За европейскую интеграцию” в различных конфигурациях и имеют непосредственное отношение к принятым в это время скандальным и антинародным решениям. “Фактически нынешняя команда ПДС – это команда Влада Филата, где каждый второй – либо миллионер, либо коррупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом”, – отметил депутат ПСРМ.

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