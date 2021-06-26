Воронин высмеял «величайшее достижение» Санду: Открыла переулок. Всем аж «дышать легче стало»! (ВИДЕО)

За полгода президентства Майя Санду не сделала ничего существенного и постоянно приписывала себе заслуги других. Об этом на встрече с жителями Новых Анен говорил председатель ПКРМ Владимир Воронин. Он высмеял так называемые «достижения» Санду.
– Знаете, чем она похвасталась? Тем, что открыла для дорожного движения переулок между президентурой и Министерством сельского хозяйства. «Величайшее достижение» для Молдовы! Людям аж «стало дышать легче» от этого! – сказал Воронин.
Председатель ПКРМ также обратил внимание на то, как Майя Санду хвастается тем, что обеспечила страну вакцинами от коронавируса и добилась предоставления финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро, хотя это не соответствует действительности.
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