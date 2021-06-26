Воронин высмеял «величайшее достижение» Санду: Открыла переулок. Всем аж «дышать легче стало»! (ВИДЕО)

За полгода президентства Майя Санду не сделала ничего существенного и постоянно приписывала себе заслуги других. Об этом на встрече с жителями Новых Анен говорил председатель ПКРМ Владимир Воронин. Он высмеял так называемые «достижения» Санду.

– Знаете, чем она похвасталась? Тем, что открыла для дорожного движения переулок между президентурой и Министерством сельского хозяйства. «Величайшее достижение» для Молдовы! Людям аж «стало дышать легче» от этого! – сказал Воронин.