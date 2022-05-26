Воронин возмущён расправой в отношении Додона: Это гадко, мерзко и унизительно. Санду использует власть в целях личной мести (ВИДЕО)

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Председатель Партии коммунистов, третий президент страны выразил возмущение атакой властей на Игоря Додона, отметив, что это – атака на весь институт президентской власти. Владимир Воронин осудил маски-шоу и телевизионную юстицию в отношении Додона и назвал абсурдным предъявленное политику обвинение в госизмене. Лидер ПКРМ также отметил, что мы стали свидетелями опасного прецедента использования власти в целях личной мести.

– Никто, включая меня, не понимает, что это за нелепое обвинение в госизмене. В чём она заключается? В контактах с представителями руководства разных стран, прежде всего, с Россией, с лидерами стран СНГ или кем-то другим? Нынешние правители, у которых по несколько паспортов, румынский и не только, даже не скрывают свои унионистские наклонности. Совместные заседания с госорганами Румынии, заявления о готовности проголосовать за объединение с Румынией разве не есть показатели предательства Родины? Ведь желать ликвидации независимости собственной страны – это и есть государственная измена. Под это попадают почти все чиновники высокого ранга во главе с так называемым президентом. Но обвиняют в этом Игоря Додона, который, насколько мне известно, таких поводов не давал, – сказал Воронин.

Лидер ПКРМ добавил, что Игорь Додон был готов сотрудничать со следствием, никуда не сбежал и не намеревался, не представляет угрозу обществу.

– Неужели без всего этого спектакля нельзя было обойтись? Он бы не пришёл к прокурору или следователю? О каком уважении к институту высшей госвласти может идти речь, если гражданина, который 4 года исполнял мандат всенародно избранного президента – более 50% граждан голосовали за него – вывели под конвоем и поместили в СИЗО? По всеобщему мнению, это произошло в соответствии с политическим заказом, поступившим от нынешнего руководства страны. Я в этом убеждён, как и многие из тех, кто об этом говорит. Если это так, это страшный удар по системе госвласти и её авторитету. Использовать захваченные по беспределу органы юстиции для сведения счётов – что может быть мелочнее, подлее, опаснее для будущей государственности страны? Более гадкого, мерзкого и унизительного деяния в истории независимости Молдовы ещё не было, – возмутился Воронин.



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