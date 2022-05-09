Воронин: Власть издевается над людьми и их памятью (ВИДЕО)

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Третий президент страны, председатель ПКРМ Владимир Воронин также принял участие в сегодняшнем Марше Победы. Он отметил, что граждане массово празднуют сегодня 9 Мая, несмотря на то, что те, кто сегодня занимают кресла в президентуре и парламенте, издеваются над людьми и их памятью.

– Эта Победа была достигнута огромным трудом и стоила человеческих жертв, – отметил Воронин, подчеркнув важность празднования 9 Мая.

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