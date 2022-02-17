Воронин: Страна нуждается в правительстве народного доверия (ВИДЕО)

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Кабинет министров Натальи Гаврилицы должен быть немедленно отправлен в отставку, а ему на смену должно прийти правительство народного доверия. Об этом в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” говорил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– Оценка (деятельности правительства ПДС – прим.ред.)– немедленная отставка. Даже в условиях, что они имеют правое большинство, необходимо формирование правительства народного доверия или каким-то образом иначе, но отобрать в него лучших специалистов. Мы в страшном кризисе, мы в страшной ситуации, мы на грани потери суверенитета и независимости страны, мы на грани дефолта. У нас уже не бедность, а нищета в стране, – сказал лидер коммунистов.

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