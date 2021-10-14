Воронин – Спыну: Опусти нос и возьмись за работу! (ВИДЕО)

Воронин – Спыну: Опусти нос и возьмись за работу! (ВИДЕО)

Председатель ПКРМ Владимир Воронин поставил на место на сегодняшнем заседании парламента министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. 

– Вы должны быть внимательнее, когда ввязываетесь в различные приключения типа “Крымской платформы” и т.д. Поэтому тебе не открыл дверь даже Миллер, не говоря уже о ком-то другом. Тебе следует опустить нос и взяться за работу, – сказал Воронин. 

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