Воронин – Спыну: Опусти нос и возьмись за работу! (ВИДЕО)

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Председатель ПКРМ Владимир Воронин поставил на место на сегодняшнем заседании парламента министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

– Вы должны быть внимательнее, когда ввязываетесь в различные приключения типа “Крымской платформы” и т.д. Поэтому тебе не открыл дверь даже Миллер, не говоря уже о ком-то другом. Тебе следует опустить нос и взяться за работу, – сказал Воронин.

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