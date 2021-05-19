Воронин – Санду: У тебя вообще есть совесть? Кто ты такая, чтобы блокировать повышение зарплат врачей? (ВИДЕО)

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Председатель Партии коммунистов подверг жёсткой критике решение Санду не промульгировать закон о повышении зарплат медработников в разгар пандемии.

– Санду не промульгировала закон о повышении зарплат медработников. Слушай, у тебя совесть вообще есть, кто ты там такая? Не допустить повышения зарплат в разгар пандемии! Да ты знаешь, что такое спасти одну жизнь?! Стыд, позор и срам! Это не по-человечески, не по-христиански, – возмутился Воронин в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

Председатель ПКРМ отметил, что за 5 месяцев президентства Санду не может дать оценку её деятельности, так как “не может оценивать того, чего нет”. В то же время он напомнил, как, будучи министром образования, она закрыла 150 школ по стране, способствовав таким образом уничтожению сёл.

Кроме того, Воронин ответил на реплику президента о том, что создание блока ПКРМ-ПСРМ – это “жест отчаяния” двух партий.

– Санду суёт нос в выборы. У неё в одном кармане молдавский паспорт, а в другом румынский. Какое её дело? Отчаяния у нас нет. Это у них будет отчаяние после выборов, и сильное, – заверил он.

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