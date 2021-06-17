Воронин: Санду едет за наш счёт в Италию, чтобы убедить молдаван голосовать за ПДС

Воронин: Санду едет за наш счёт в Италию, чтобы убедить молдаван голосовать за ПДС

За 7 месяцев президентства Майя Санду никак не проявила себя на посту главы государства, а на днях она поедет за счёт всех налогоплательщиков страны в Италию не чтобы добиться важных решений в интересах государства, а чтобы убедить работающих и живущих там молдаван голосовать за партию “Действие и солидарность” на досрочных парламентских выборах. Об этом сегодня на встрече с работниками столичного предприятия заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин. 

– Вы думаете, что она едет в Италию, чтобы добиться того, чтобы эта страна покупала нашу продукцию? Нет! Она едет встретиться с нашими гражданами, чтобы убедить их голосовать за ПДС, – сказал Воронин. 

Председатель ПКРМ призвал граждан не обольщаться и сделать 11 июля правильный, осознанный выбор.

– Они ничего не сделали и не сделают…У Майи Санду два паспорта – молдавский и румынский. На какую страну она работает с двумя паспортами? – отметил он. 

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