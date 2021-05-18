Воронин – Санду: Читай Конституцию и возьмись за работу, дорогуша! (ВИДЕО)

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Владимир Воронин советует Майе Санду прочитать наконец Конституцию Республики Молдова, в которой чётко сказано, что Молдова – нейтральное государство и парламентская, а не президентская республика. Заявление было сделано в рамках передачи на общественном телеканале. Председатель ПКРМ подверг жёсткой критике действия и амбиции главы государства.

– Если бы эта с двумя паспортами, которая называет себя президентом, прочла бы Конституцию, она бы узнала, что Молдова – нейтральное государство. Никаких действий с НАТО, которые не касаются интересов страны и нарушают нейтралитет, быть не может, – сказал он.

Воронин также подчеркнул, что Санду пока не добилась ничего, чтобы иметь право требовать превращения Молдовы в президентскую республику.

– У нас парламентская, а не президентская республика. Санду не успела сесть в кресло президента, а уже хочет президентскую республику. Так ты сделай хоть что-то в этих условиях. Ты клялась на Конституции, что там написано? Парламентская республика? Так вот делай. И если спустя 4 года граждане оценят твои действия, тогда и выходи с инициативой. А сейчас помолчи и возьмись за работу, дорогуша, – добавил он.

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