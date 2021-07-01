Воронин рассказал, почему ПДС так рвётся к власти: Хотят замести следы в “краже века” (ВИДЕО)

Воронин рассказал, почему ПДС так рвётся к власти: Хотят замести следы в “краже века” (ВИДЕО)

Партия “Действие и солидарность” отчаянно борется за то, чтобы получить первое место на досрочных парламентских выборах, “чтобы никто никогда не докопался до истины в “краже века”. В этом уверен председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.  

– Но когда поменяется власть, когда будет нормальное, правильное руководство, у них земля будет гореть под ногами – за всё! – отметил он в рамках передачи на частном телеканале. 

Ранее депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил доказательства участия Майи Санду в “краже века”.

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