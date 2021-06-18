Воронин: Получая кредиты от МВФ, мы финансируем экономику США (ВИДЕО)

Владимир Воронин считает МВФ структурой, с помощью которой США отмывают деньги. Об этом лидер ПКРМ рассказал в эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV.

— Мы, получая кредиты от МВФ, финансируем США, их экономику. МВФ — это структура, это «банно-прачечный комбинат» по отмыванию американских долларов. Американцы имеют типографии, печатают доллары. Стоимость этого доллара, этой бумажки, плюс услуги типографии, плюс зарплата работникам типографии, и это получается стодолларовая купюра. Купюры потом, через МВФ, разносятся в виде кредитов вот таким, как мы. И мы их берём, да ещё и на них проценты, и потом им возвращаем полноценные деньги, обеспеченные товарной массой, — отметил Владимир Воронин.