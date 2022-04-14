Воронин – ПДС: Стыд вам и позор! Вы посягнули на самое святое – на Победу в ВОВ! (ВИДЕО)

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Председатель ПКРМ напомнил на заседании парламента Лилиану Карпу, одному из инициаторов запрета георгиевской ленты, что его дедушке была принуждена одна из самых высоких наград за участие в Великой Отечественной войне.

Владимир Воронин отметил, что и дедушка премьер-министра Натальи Гаврилицы также был награждён медалью “За победу”.

– Я не знал своего отца – он погиб, защищая Киев. Вы посягнули на самое святое – на ленту Победы. Я против. Мне стыдно за всё, что здесь происходит! – сказал он.

Напомним, сегодня ПДС в окончательном чтении приняла закон о запрете георгиевской ленты. Нарушителям грозят штрафы и общественные работы.

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