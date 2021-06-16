Воронин об иностранном финансировании президентуры: Вот так и продаётся страна. Оптом и в розницу (ВИДЕО)

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Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин подверг жёсткой критике финансирование президентуры Фондом Конрада Аденауэра.

– Кому ты служишь, если ты кем-то финансируешься, на кого работаешь? Ясное дело, на кого. Вот так и продаётся страна, оптом и в розницу. Там украли миллиард, там взяли деньги, – подчеркнул лидер ПКРМ на встрече с избирателями.

Напомним, ранее стало известно, что 1 января 2021 года Президентура Республики Молдова и Фонд Конрада Аденауэра заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно договору, последнему был предоставлен доступ к государственной тайне.

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