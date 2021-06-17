Воронин о создании Блока коммунистов и социалистов: Один в поле не воин! (ВИДЕО)

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Коммунисты и социалисты объединились в блок для того, чтобы вместе отстоять государственность и суверенитет страны и возродить Молдову. Об этом на встрече с работниками одного из столичных предприятий заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– В народе говорят: “Один в поле не воин”. В этой кризисной ситуации, когда под угрозу поставлено само существование Республики Молдова, останемся мы суверенной и нейтральной страной или нет, мы объединились в блок, и надеемся, что избиратель осознает все риски и примет верное решение, – сказал он.

Лидер коммунистов также добавил, что “у нас одна и та же платформа, одна и та же программа, мы знаем, что дальше делать с Молдовой, как её развивать, как заботиться о пенсионерах, о детях, как создавать новые рабочие места, как возродить промышленность, как помочь сельскому хозяйству, как решить социальные проблемы и так далее”.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля. Блок коммунистов и социалистов в избирательном бюллетене будет под номером 6.

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