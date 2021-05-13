Воронин о Санду: Она была хоть в одном районе за полгода? Да уж, “супер” работает девушка (ВИДЕО)

0

Майя Санду даже не читала Конституцию Республики Молдова. В этом уверен экс-президент страны, председатель ПКРМ Владимир Воронин. В интервью частному телеканалу он назвал Санду “неконституционным президентом” и отметил, что это беспрецедентный случай, когда у главы государства есть два гражданства. “Ни стыда, ни совести”, – подчеркнул Воронин.

– Готов с вами поспорить, что Конституцию Молдовы она не читала. Это ставленник…Она и кто там её окружает. Посмотрите, какой состав она выбрала в администрацию президента, кто её советники… Поэтому толку не будет, пока мы не изберем новый парламент и не наведём порядок, – подчеркнул лидер ПКРМ.

Владимир Воронин также обратил внимание на то, что Майя Санду совершила целый ряд заграничных визитов, но за всё время своего мандата ни разу не побывала в районах.

– Куда побежала эта наша недопрезидент? Куда побежала? К этому немцу в Румынию. Куда она побежала? В Киев. Потому что Киев находится в противостоянии с Россией. Куда побежала? К прозападным. В каком-то районе она была за 6 месяцев? Браво. “Супер” работает девушка, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.