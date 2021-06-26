Воронин о кредитах: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке (ВИДЕО)

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Кредиты, которые предоставляют Республике Молдова, обязывают государство выполнять требования тех, кто дал эти деньги. Об этом на встрече с жителями Новых Анен говорил председатель ПКРМ Владимир Воронин. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы Молдова кланялась кому-то и не могла вести самостоятельную политику.

– Бойтесь данайцев, дары приносящих. Для чего нам дают эти подарки, эти кредиты, для чего к нам набиваются в друзья, в братья, родственники и т.д.? Почему мы объявили независимость, суверенитет, но не строим своё государство на этих основах? Почему мы должны под кого-то ложиться, кому-то подчиняться? Что значит долг? Это значит, что ты всегда будешь обязан за то, что тебе сделали добро. Эти кредиты обязывают государство выполнять требования тех, кто дал эти деньги. Деньги, как и сыр в пословице, бесплатными бывают только в мышеловке. А так никто ничего не дает, так не бывает в этом мире и не будет. И нам их дают для того, чтобы мы были зависимы, чтобы мы все время перед кем-то кланялись, чтобы мы не могли вести свою самостоятельную политику нашего государства, – подчеркнул он.

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