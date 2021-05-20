Воронин: Не думаю, что Хоган так же разгуливает по Белому дому (ВИДЕО)

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Председатель ПКРМ возмущён поведением некоторых западных послов в Молдове. В “Интервью недели” на “Первом в Молдове” Владимир Воронин отметил, что представители дипломатических миссий наверняка не позволяют себе такого у себя дома, однако в нашей стране – пожалуйста.

– Этот посол Америки, другие…Ходит по нашим государственным институтам власти. Я не думаю, что у него, в Америке, есть такая возможность ходить по Белому дому или по Конгрессу – наверное, был там один раз, когда присягу приносил и всё, – сказал он.

Воронин добавил, что у западных послов есть “свои люди” во всех структурах власти, которые за всеми следят.

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