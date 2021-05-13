Воронин: На кону – судьба Молдовы. Мы идём на выборы вместе с социалистами, чтобы спасти страну (ВИДЕО)

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Главная задача сейчас – не дать уничтожить страну. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин. Глава коммунистов отметил, что, принимая решение идти на выборы в блоке с социалистами, возглавляемое им формирование руководствовалось в том числе уроками истории. “Сейчас не время для разборок. Мы не вместе, мы рядом с ними идём на выборы, чтобы спасти Молдову”, – подчеркнул Воронин.

– Были другие случаи в истории, которые закончились плачевно. В конце 20-х годов XX века в Германии сильно развивался фашизм. Тогда германские коммунисты и социал-демократы решили объединиться, чтобы противостоять фашизму, чтобы не пришёл Гитлер к власти. Коминтерн запретил. Этот запрет стоит 70 миллионов жизней. Или кто-то может сказать, что Сталин так сильно был влюблён в Черчилля и Рузвельта? Но создали антигитлеровскую коалицию и победили фашизм. Я что, должен сейчас сидеть и смотреть, как сюда придёт НАТО, как румыны и другие будут хозяйничать в нашей стране? Это была главная причина, почему мы решили идти вместе. На кону – судьба Молдовы, – пояснил лидер ПКРМ.

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