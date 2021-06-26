Воронин: Мы должны сформировать нормальный парламент, обращённый лицом к гражданам Молдовы, а не к собственному карману

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Программа Блока коммунистов и социалистов есть руководство к действию будущего правительства, которое блок намерен сформировать сразу после прихода к власти. В документе есть не только задекларированные цели, но и методы их реализации, рассказал жителям Новых Анен председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

– У нас нет времени на раскачку. Мы должны сформировать нормальный парламент, обращённый лицом к гражданам Молдовы, а не к собственному карману. И никакой Запад, никакой Восток, никакие кредиты нам не помогут. Поможет только развитие собственной материальной базы, агропромышленного комплекса. Мы не безрукие и не безголовые – сможем. Такую политику должно вести правительство, государство – все. Но это должны быть те люди, которые понимают, у которых сердце и душа болят за Молдову, которые не будут менять Конституцию в угоду кому-то. И не будут ходить с двумя паспортами в кармане, – подчеркнул он.

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