Воронин: Мы должны объединиться, чтобы не допустить повторения той страшной войны! (ВИДЕО)

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В День памяти и скорби мы должны не только поклониться тем, кто защищал нашу Родину и победил в той страшной войне, но и вспомнить, кому и почему была нужна эта война, считает председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

Лидер ПКРМ напомнил, что ценой той трагедии стали 27 миллионов человеческих жизней.

– Если мы будем это помнить, мы обязаны сплотиться – и политики, и государственные деятели, и народ, и все страны – чтобы больше подобного не допустить! – сказал он.

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