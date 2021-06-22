Воронин: Мы должны объединиться, чтобы не допустить повторения той страшной войны! (ВИДЕО)

Воронин: Мы должны объединиться, чтобы не допустить повторения той страшной войны! (ВИДЕО)

В День памяти и скорби мы должны не только поклониться тем, кто защищал нашу Родину и победил в той страшной войне, но и вспомнить, кому и почему была нужна эта война, считает председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.  

Лидер ПКРМ напомнил, что ценой той трагедии стали 27 миллионов человеческих жизней.

– Если мы будем это помнить, мы обязаны сплотиться – и политики, и государственные деятели, и народ, и все страны – чтобы больше подобного не допустить! – сказал он. 

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