Воронин: Молдова должна дружить со всеми

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Молдова должна быть там, где есть наш интерес. Мы обязаны дружить и иметь хорошие отношения со всеми государствами, заявил в интервью РИА Новости председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– Это нам удалось, когда мы пришли к власти в 2001 году. Тогда все западные медийные источники трубили, кричали, что Молдова будет изолирована, что будет карантин, никто к нам не будет приезжать, мы никуда не будем ездить, потому что коммунистический режим, потому что диктатура, потому что, потому что, потому что… Всякий бред и всякая дуристика. Мы доказали, что при правильной постановке внешнеполитической деятельности государственных органов, начиная с президента, возможно иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, – отметил Владимир Воронин.

Председатель Партии коммунистов также подчеркнул, что “нам надо вести умную политику малого государства, чтобы быть друзьями со всеми, а не искать геополитических партнеров в одном месте в ущерб другим интересам и другим сторонам”.

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