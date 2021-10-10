Воронин: Люди должны объединиться, чтобы дать отпор режиму и отстоять Молдову! (ВИДЕО)

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Вопрос объединения стоит сегодня на повестке дня. Вне зависимости от того, за кого голосовали люди, они должны объединиться для того, чтобы спасти самих себя, свои семьи, страну, то место, где они работают. Об этом в рамках акции протеста перед зданием президентуры заявил экс-президент страны, председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– Организовать протестные акции, собраться – это только начало. В районах, сёлах нужно всем давать отпор, чтобы они не наглели и не безобразничали. Власть даётся для того, чтобы решать проблемы и вопросы, которые народ доверил тому, кого привели к власти. Давайте объединим все усилия и будем бороться за единую, суверенную, демократическую Молдову! – призвал Воронин.

Председатель Партии коммунистов также отметил, что борьба с коррупцией начинается не с генерального прокурора. Это должна быть системная работа, “потому что коррупция проникла, как раковая опухоль, во всё молдавское общество”.

– Арестуют этого прокурора – будут другие прокуроры, “свои”. Они хотят иметь “карманного” прокурора. Какой смысл в аресте прокурора, что это даст? Это усилит борьбу с коррупцией? Коррупция не живет в сёлах, в бедных семьях. Она живёт у тех, кто у власти. Без органов и рычагов власти не могут они ничего совершать. Поэтому и рвались к власти они любыми путями: и госпереворотом, и фальсификацией на выборах, и подкупом депутатов. Поэтому их защищают из-за бугра различные организации, которые их постоянно финансируют, – добавил Воронин.

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