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Молдова находится на грани потери независимости и суверенитета. Нашу страну атакуют как извне, так внутри – многочисленные неправительственные организации, большинство из которых финансируются фондом Сороса. Об этом в рамках передачи “Moldova în direct” заявил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин. Он подчеркнул, что именно поэтому коммунисты и социалисты решили забыть обо всех разногласиях и пойти на выборы единым блоком.

– Наш главный лозунг – спасение Республики Молдова от всех, кто атакует нас со всех сторон. Мы отложили в сторону все разногласия и обращаемся к гражданам с призывом поддержать нас на выборах 11 июля, чтобы мы вновь подняли Молдову с колен. Мы должны спасти страну, спасти народ, – сказал он.

Владимир Воронин добавил, что “нас с социалистами объединяют любовь к Молдове, желание сохранить Молдову как независимое государство, борьба с бедностью, борьба со всей этой бандой, которая оккупировала страну вот уже 12 лет”.

– Вот что важно, а не то, что было когда-то, – подчеркнул он.

Он также отметил, что блок ПКРМ-ПСРМ выступает за сохранение нейтралитета нашей страны.

– Если бы эта с двумя паспортами, которая называет себя президентом, прочла бы Конституцию, она бы узнала, что Молдова – нейтральное государство. Никаких действий с НАТО, которые не касаются интересов страны и нарушают нейтралитет, быть не может, – заявил председатель Партии коммунистов.

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