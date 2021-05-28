Воронин и Додон: 11 июля будет решаться судьба Молдовы. На кону – независимость и суверенитет (ФОТО, ВИДЕО)

– Наши люди прекрасно понимают, что в стране настали трудные времена, и на кон сейчас поставлены независимость и суверенитет Республики Молдова. Мы с Владимиром Ворониным выразили общее мнение: на предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах будет не только определяться политическая сила, которой предстоит править страной, но и решаться судьба Молдовы, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.