Воронин и Додон: 11 июля будет решаться судьба Молдовы. На кону – независимость и суверенитет (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон и Владимир Воронин провели встречу со сторонниками Избирательного блока коммунистов и социалистов в Кишинёве. В переполненном зале столичного Дворца культуры железнодорожников состоялась беседа с сотнями кишиневцев.
– Наши люди прекрасно понимают, что в стране настали трудные времена, и на кон сейчас поставлены независимость и суверенитет Республики Молдова. Мы с Владимиром Ворониным выразили общее мнение: на предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах будет не только определяться политическая сила, которой предстоит править страной, но и решаться судьба Молдовы, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
Кроме того, были обозначены пять основных направлений работы Избирательного блока коммунистов и социалистов:
1) борьба с бедностью и социальная защита населения;2) обеспечение экономического роста, создание новых рабочих мест и поддержка отечественного производителя;3) развитие системы образования и здравоохранения, региональной инфраструктуры, укрепление автономии местных властей;4) сбалансированная внешняя политика и неучастие в чужих геополитических играх, недопущение внешнего управления нашей страной;5) сохранение молдавской государственности, многовековых традиций, национальных и православных ценностей.
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