Воронин: Хочу, чтобы 12 лет стагнации Республики Молдова и унижения нашего народа сегодня закончились

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Председатель ПКРМ Владимир Воронин надеется, что по результатам сегодняшних выборов будет избран парламент, который будет работать в интересах народа. Об этом он заявил на выходе из избирательного участка.

– Хочу, чтобы 12 лет стагнации Республики Молдова и унижения нашего народа сегодня закончились. Хочу, чтобы развитие нашей страны было обусловлено интересами каждого гражданина. Мы должны быть в одном ряду со всеми цивилизованными странами, иметь хорошие отношения со всеми. Хочу, чтобы новый парламент осознал сегодняшнюю ситуацию и свою ответственность за взятые перед гражданами обещания, чтобы он работал в интересах народа. Мы должны спасти страну! – сказал Воронин.

Напомним, сегодня, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы.

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