Воронин: Если не будет контроля за ценами, все повышения пенсий и зарплат будут бессмысленными (ВИДЕО)

Воронин: Если не будет контроля за ценами, все повышения пенсий и зарплат будут бессмысленными (ВИДЕО)

Программа правительства Натальи Гаврилицы содержит много обещаний о повышении пенсий и зарплат, но в ней нет ни слова о том, как будут контролироваться цены. На это на заседании парламента обратил внимание депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.  

– Кто будет следить за ценообразованием? Вы можете повышать на 2, 10 или даже 20 тысяч зарплаты и пенсии, но если вы не будете контролировать цены, люди и дальше будут бедными, – сказал он. 

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