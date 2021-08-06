Воронин: Если не будет контроля за ценами, все повышения пенсий и зарплат будут бессмысленными (ВИДЕО)

0

Программа правительства Натальи Гаврилицы содержит много обещаний о повышении пенсий и зарплат, но в ней нет ни слова о том, как будут контролироваться цены. На это на заседании парламента обратил внимание депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

– Кто будет следить за ценообразованием? Вы можете повышать на 2, 10 или даже 20 тысяч зарплаты и пенсии, но если вы не будете контролировать цены, люди и дальше будут бедными, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.