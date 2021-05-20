Воронин: Додон был ответственным за строительство порта в Джурджулештах (ВИДЕО)

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Игорь Додон работал на всех вверенных ему участках очень ответственно, а одним из примеров такого отношения является порт в Джурджулештах. Об этом заявил третий президент Молдовы Владимир Воронин в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

– Додон был ответственным за строительство этого порта. Был ответственным, проводил оперативные совещания, я туда выезжал, слушал их отчёты. Это был совместный труд, – сказал он.

Председатель ПКРМ выразил озабоченность в связи с продажей порта Европейскому банку по реконструкции и развитию. Он отметил, что с этим нужно разобраться.

– Вот так продают суверенитет, – добавил Воронин.

Отдавать под полный внешний контроль такие стратегические объекты – очень опасно, подчеркнул в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” сам Игорь Додон.

– Это проект государственной безопасности и стратегической важности. Молдова получила благодаря этому порту выход к морю. Нужно разбираться, – добавил он.

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