Воронин: Блок коммунистов и социалистов будет бороться за сохранение страны, за жизнь каждого человека (ВИДЕО)

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Политический Блок коммунистов и социалистов будет бороться за сохранение страны. Об этом в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” заявил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

– Мы будем бороться за жизнь каждого человека, против того беззакония, беспредела, который творит так называемая нынешняя власть, – сказал он.

Воронин отметил, что в настоящее время Молдовой руководят фактически “люди с улицы”. Профессионалов в команде ПДС нет, отсюда и рост цен и тарифов, а власть ничего сделать с этим не может.

– Мы увидели газовую проблему – как и кто её решает, на каком непрофессиональном уровне. Мы увидели отсутствие подготовки у нашего так называемого президента. Какого чёрта ей надо было участвовать в Крымской платформе? Поэтому мы сейчас и платим по 800 долларов за тысячу кубометров газа. Нужно уметь вести себя, – подчеркнул председатель ПКРМ.

Владимир Воронин добавил, что ПДС стремится заполнить все структуры власти своими ставленниками и не забывает повышать им зарплаты, чего не скажешь о простых людях, которые едва сводят концы с концами.

– Нет единой руки, нет твёрдого руководства. Подняли цены. Единственное, что забывают поднять – пенсии и зарплаты людям. А себе любимым не забывают. 500 тысяч леев сейчас срочно нужно выплатить в качестве премий Конституционному суду. За что? Это что, мартеновский цех, они перевыполнили план? За что всем остальным – министрам, работникам министерств? Что вы за подвиги совершили? Да вы бездельники конченые! – возмутился председатель ПКРМ.

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