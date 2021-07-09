Вора в законе из Грузии задержали в Молдове (ВИДЕО)

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40-летний гражданин Грузии, известный в криминальных кругах по прозвищу “Папун”, был задержан накануне на территории Республики Молдова. Он прибыл в нашу страну три месяца назад.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, офицеры и сотрудники спецбригады “Скорпион” задержали подозреваемого в одном из ресторанов в городе Атаки. Иностранец был объявлен нежелательным лицом в Молдове, поскольку намеревается осуществлять действия, которые могли бы поставить под угрозу национальную безопасность и общественный порядок. Ему запретили въезд на территорию РМ на 5 лет. Накануне его экстрадировали.

Стоит отметить, что с 2018 года нежелательными лицами в Молдове были объявлены 539 человек, которые угрожали национальной безопасности и общественному порядку.

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