Вора тротуарной плитки задержали с поличным (ВИДЕО)

Вора тротуарной плитки задержали с поличным (ВИДЕО)

41-летний житель столицы пытался украсть тротуарную плитку, предназначенную для ремонта парка на Рышкановке, но был задержан на месте преступления. 

Инцидент произошёл накануне на улице Святого Андрея. Полицейские заметили мужчину, который вёз тачку с тротуарной плиткой. Мужчину остановили. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителям сказал, что украл тротуарную плитку, чтобы обустроить свой двор.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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