Вор вытащил из сумки зазевавшейся покупательницы телефон

Вор вытащил из сумки зазевавшейся покупательницы телефон

Тираспольчанка зашла в аптеку и достала кошелёк, однако сумку не закрыла. Сзади к ней подошёл молодой мужчина и поинтересовался, стоит ли она в очереди.

Отвлекая внимание жертвы, он вытащил из её сумки мобильный телефон. Хозяйка это заметила и закричала, но грабитель успел убежать.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы, пишет mvdpmr.org. В результате оперативники задержали подозреваемого – 19-летнего тираспольчанина.

Телефон был изъят. По факту хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

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