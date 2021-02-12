Вор украл у жителя Теленешт деньги и припрятал добычу на чердаке (ВИДЕО)

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10 февраля в полицию Теленешт обратился сельчанин и сообщил о проникновении в жилище. Из дома потерпевшего пропала крупная денежная сумма.

Вскоре личность подозреваемого удалось установить. Как оказалось, 26-летний уроженец Теленештского района проник в чужой дом через окно и украл 7 000 фунтов стерлингов и 3 000 евро. Украденные деньги полиция обнаружила на чердаке дома подозреваемого.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

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