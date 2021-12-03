Вор украл кошелёк с деньгами у зазевавшейся горожанки (ВИДЕО)

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В полицию обратилась 45-летняя женщина и заявила о краже кошелька.

Пострадавшая рассказала, что присела на скамейку во дворе дома на улице Сармизегетуса, а рядом положила кошелёк. Отдохнув, горожанка пошла домой, но вспомнила, что забыла портмоне. Вернувшись на место, ничего не нашла. В украденном портмоне находилось более 130 000 леев.

Подозреваемый в краже вскоре был задержан. 30-летний мужчина сознался в содеянном и вернул кошелёк с деньгами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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