Вор со “стажем” попался на очередной краже (ВИДЕО)

Вор со “стажем” попался на очередной краже (ВИДЕО)

26-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за кражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В конце ноября злоумышленник проник на территорию мастерской и, воспользовавшись отсутствием охраны, украл из кладовки пилу. Ущерб составил 8 000 леев.

Момент кражи попал на камеры наблюдения. Вскоре подозреваемого удалось задержать, он сознался в содеянном. Ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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