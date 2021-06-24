Вор-рецидивист украл у жителя столицы бетономешалку

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Сотрудники ИП Рышкановки поймали 24-летнего жителя столицы, совершившего кражу.

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что ночью со двора его дома пропала бетономешалка. Ущерб владелец оценил в 2 500 леев.

Подозреваемый был вскоре задержан и доставлен в инспекторат. Украденное имущество изъято. В ходе разбирательств была установлена причастность задержанного к другим кражам, совершённым на территории муниципия.

Злоумышленнику грозит крупный штраф, общественные работы до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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