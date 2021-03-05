Воспользовался моментом: рецидивист украл телефон продавца, пока тот отошёл от кассы (ВИДЕО)

Воспользовался моментом: рецидивист украл телефон продавца, пока тот отошёл от кассы (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали 32-летнего жителя столицы за кражу мобильного телефона. Мужчина и раньше совершал аналогичные правонарушения.

Как было установлено, злоумышленник вошёл в магазин и украл мобильный телефон, принадлежащий сотруднице. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Вскоре подозреваемого задержали. Ему грозит штраф, неоплачиваемые работы или до 4 лет тюрьмы.

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